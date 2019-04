Entscheidend ist jedoch, dass dabei die Arbeitnehmer immer an erster Stelle stehen, ihre Probleme ernst genommen und ihre Rechte gewahrt bleiben. So sieht das auch Katharina Zweig, Professorin für Theoretische Informatik an der TU Kaiserslautern. Das Thema Digitalisierung beinhaltet für sie nicht nur eine Vielzahl technischer Möglichkeiten von Geräten, sondern ganz besonders die Wechselwirkungen mit den Menschen, die diese Geräte benutzen.

Lernende Algorithmen bieten einerseits die Chance auf bessere Entscheidungen, weil sie in Sekundenschnelle eine Unmenge an Daten verarbeiten und daraus Regeln generieren können, nach denen Menschen in Kategorien eingeteilt und „berechenbar“ gemacht werden können. Andererseits liegen ihnen auch immer Menschenbilder zugrunde, die besser oder weniger gut gestaltet sein können. Hierfür einen sozial-ethischen Rahmen auf Basis gemeinsamer Werte zu schaffen, sieht Katharina Zweig als eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Gewerkschaften sind ihrer Ansicht nach gefordert, einen Blick in die Zukunft zu werfen, wo digitale Leistungsspuren jeden Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin lange begleiten werden. „Wenn ich auf einer Lernplattform bin, dann sollten meine Daten nicht in einem ganz anderen Kontext verwendet werden, z. B. für eine Bewertung meiner Durchhaltefähigkeit im Rahmen meiner Arbeit. Das müssen wir als Gesellschaft durchsetzen und jeden Einzelnen so weit stark machen, dass er oder sie diese Werte in der digitalen Welt einbringt und verteidigt“, so Zweig. Wir sind gespannt, welche Ratschläge für Betriebs- und Personalräte sie im Gepäck hat.

Die digitale Transformation darf keine Strafe sein, sondern soll die Organisation von Prozessen unterstützen. Dabei müssen Risiken wie unzulässige Überwachung, das Sammeln von unnötigen Daten und ständig zunehmende Arbeitsverdichtung minimiert werden.

Wir wollen klären, welche neuen Chancen sich für die Mitbestimmung auftun, um die Digitalisierung menschlich zu gestalten und freuen uns auf den Austausch mit den Experten und mit Euch!